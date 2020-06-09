Вместо кредитов в таких киосках продают водку «Хортица» по 150 рублей и коньяк Hennessy за 300 рублей Фото: «ОгоньВода»

Торговцы алкоголем обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с жалобой на резкий рост числа продавцов контрафактного спиртного. В киоске, сделанном под микрофинансовую организацию, продают бутылки с этикетками от дорогого французского коньяка Hennessy стоимостью 300 рублей за бутылку, сообщил URA.RU директор департамента развития ГК «Феникс» (сеть алкомаркетов «ОгоньВода») Игорь Ивлев.

«По нашим подсчетам, сейчас на один легальный алкомаркет приходится пять нелегальных. При этом нас постоянно проверяют — за последний месяц было четыре проверки. А нелегальные торговцы процветают, несмотря на наши многочисленные жалобы», — говорит Ивлев.

В бывших киосках микрозаймов теперь торгуют контрафактным спиртным Фото: «ОгоньВода»

По словам автора жалобы, с выходом нового регионального закона, увеличившего минимальную площадь алкомаркета до 40 квадратных метров, началась массовая сдача лицензий, а в будущем закроются около 290 объектов. Спрос никуда не денется, и люди будут приобретать дешевую контрафактную продукцию. Кроме того, закон не распространяется на продуктовые и пивные магазины.

«В ближайшем будущем возможно повторение иркутского сценария от декабря 2016 года, где умерли от отравления по меньшей мере 77 человек, огромное количество осталось инвалидами, отстранены от должности чиновники, возбуждены уголовные дела», — предупреждает Ивлев. Он просит губернатора о встрече для обсуждения проблемы нелегальной торговли спиртным.

Таких низких цен нет ни в одном легальном алкомаркете Фото: «ОгоньВода»

В пресс-службе губернатора и правительства области сообщили URA.RU, что как только обращение будет получено, его возьмут в работу. «Как и положено по закону, обращение будет рассмотрено. А заявитель получит ответ», — добавили в пресс-службе.

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Фото: «ОгоньВода»