В Госдуме проследят за расследованием ДТП, устроенным Ефремовым

Госдума РФ возьмет на контроль дело о смертельном ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Давайте попросим комитет по безопасности и противодействию коррупции взять этот вопрос на контроль. Закон один на всех», — цитирует Володина ТАСС. В то же время он призвал остальных не давить на следствие.
Авария с участием Ефремова произошла в понедельник на Смоленской площади в Москве. Артист в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и протаранил автомобиль Lada. Водителя отечественного авто с тяжелыми травмами отвезли в больницу, где он скончался утром 9 июня. За гибель человека артисту могут дать до 12 лет тюрьмы.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.