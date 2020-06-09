В Госдуме проследят за расследованием ДТП, устроенным Ефремовым

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Спектакль
Михаил Ефремов врезался в автомобиль Lada, водитель которого погиб на следующий день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Госдума РФ возьмет на контроль дело о смертельном ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Давайте попросим комитет по безопасности и противодействию коррупции взять этот вопрос на контроль. Закон один на всех», — цитирует Володина ТАСС. В то же время он призвал остальных не давить на следствие.

Авария с участием Ефремова произошла в понедельник на Смоленской площади в Москве. Артист в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и протаранил автомобиль Lada. Водителя отечественного авто с тяжелыми травмами отвезли в больницу, где он скончался утром 9 июня. За гибель человека артисту могут дать до 12 лет тюрьмы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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