В Роспотребнадзоре назвали дату, когда дети вернутся в школы

Роспотребнадзор надеется, что российские школьники вернутся за парты 1 сентября. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.
«Возвращаться в школу будем. Мы надеемся, что в сентябре, как положено — 1 сентября», — приводит РИА «Новости» цитату Поповой с совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Из-за пандемии коронавируса без привычной формы обучения в мире остались более миллиарда детей, отметила Попова. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что во всех странах ищут пути решения этой ситуации. Главный санитарный врач России также пояснила, что рекомендация школам начинать занятие классов в разное время направлена на то, чтобы снизить вероятность заражения среди учеников.
Ранее Попова обсуждала с президентом России Владимиром Путиным и деятелями культуры открытие театров. Глава ведомства понадеялась, что зрители смогут попасть на открытие театрального сезона, передает RT.
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