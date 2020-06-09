В 2015 году похожая ситуация привела к катастрофе — гибли животные, люди лишались имущества Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Жители Нижневартовска строят дамбу, чтобы не пустить воду на свои дачные участки, которые для многих — единственное место жительства. Власти города оказывают помощь в укреплении защитного сооружения, но ситуация может разрешиться только после того, как уйдет вода. Об этом местные жители рассказали журналисту URA.RU.

«Дамбу мы строим каждый год, но в этом году, похоже, уже ничего не поможет. Сегодня затопило СОНТ „Буровик“ на РЭБ флота, плаваем на лодках, участки полностью в воде, где-то по колено, где-то выше», — рассказала жительница Нижневартовска Ольга.

Уровень воды в реке Обь на сегодняшний день — 912 см. Подтоплены 193 участка в 21 садово-огородническом и им подобным товариществам, но угрозы подтопления жилого массива нет, сообщили журналисту URA.RU в департаменте общественных коммуникаций администрации города.

По словам чиновников, о паводковой ситуации ежедневно докладывают главе города Василию Тихонову. «По его поручению в районе РЭБ-флота уже выставлены посты, где дежурят сотрудники городского управления ГО и ЧС. Мониторинг ситуации ведется ежесуточно, для этого задействован квадрокоптер. Часть из подтопленных участков брошены, часть — используются гражданами», — добавили в депкоммуникаций.

Известно, что на помощь дачникам со стороны управления ГО и ЧС оказывается помощь, а в случае ухудшения ситуации в городе будут развернуты пункты временного пребывания, куда смогут переехать люди, которые постоянно проживают на территории СОНТов. Также специалисты отслеживают паводковую ситуацию на реке Обь в соседней Томской области, где подъем уровня воды в реке уже замедлился.

В 2015 году жители Нижневартовска пережили крупнейшее наводнение десятилетия. Тогда в городе вводили режим чрезвычайной ситуации. От воды, поднявшейся выше десятиметровой отметки, пострадали сотни домов и тысячи людей.