Для снятия карантина до конца июня должна сохраниться тенденция по снижению числа заболевших Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменская область постепенно выходит из самоизоляции по коронавирусу. Еще 29 мая коэффициент распространения COVID-19 (Rt) вышел на показатель 0,8, которое позволило губернатору Александру Моору в соответствии с требованиями Роспотребнадзора подписать распоряжение о переходе региона ко второму этапу снятия ограничений. Однако из-за увеличения числа заболевших Тюменская область рискует откатиться назад.

Еще 29 мая коэффициент распространения коронавируса в Тюменской области составлял 0,8. В последующие дни он последовательно снижался — до 0,6 и 0,7. Однако уже 2 июня было зафиксировано резкое, почти двухразовое увеличение числа заболевших — с 23 до 41 случая. Рост Rt стал заметен уже 3 июня, когда подскочил с 0,7 до 0,9. К концу недели, 7 июня, он вырос до 1,6. Впрочем, уже с 5 июня началось снижение числа заболевших, а к 9 июня Rt откатился до 1.

Отметим, что согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, первый этап отмены мер по коронавирусу начинается, когда Rt снижается до 1. Правда, также значительную долю тут играет еще несколько факторов — обеспеченность населения тестами на COVID-19 и запас свободных коек в больницах. Высчитывается показатель, исходя из суммы новых случаев заболевания за последние четыре дня, которую делят на общее число новых случаев за предыдущие четыре дня.

URA.RU рассчитало три варианта прогноза. Первый — положительный, согласно которому число заболевших будет уменьшаться. За последнюю неделю в среднем число заболевших уменьшается приблизительно на два человека в день.

Если взять за основу такую тенденцию, то уже к 11 июня Тюменская область вернется к майскому показателю Rt 0,8, который дал возможность ввести второй этап снятия самоизоляции.

Таким образом, ситуация нивелируется, если в течение двух дней число заболевших будет снижаться с тем же темпом, что и в последнюю неделю. Тогда к 21 июня область может выйти на третий этап снятия ограничений, когда будет разрешено всем предприятиям сферы торговли и услуг без ограничения числа посетителей, однако с соблюдением социальное дистанции.

Прогноз на случай, если число заболевших станет снижаться Инфографика URA.RU

Прогноз на случай, если число заболевших в среднем останется неизменным Инфографика URA.RU

Так пойдет развитие ситуации, если число заболевших начнет увеличиваться Инфографика URA.RU