Румыния готовится официально признать Россию врагом

Румыния может официально признать Россию враждебным государством, несущим угрозу. Об этом сообщается в проекте национальной стратегии обороны государства на 2020—2024 годы.
«Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией создает вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения безопасности и стабильности в регионе Черного моря», — приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения с официального сайта президента Румынии.
В числе факторов, свидетельствующих о наращивании военного потенциала, указывается милитаризация Крыма и проведение учений. Также Румынию беспокоит российское вооружение в Приднестровье и ситуация на Западных Балканах, пишет деловая газета «ВЗГЛЯД».
Президент Румынии Клаус Йоханнис, в свою очередь, отметил, что стратегия нацбезопасности предполагает упор на комплексное противодействие угрозам. В их числе — не только ухудшение отношений между РФ и НАТО, но и терроризм, киберугрозы и другие вызовы.
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