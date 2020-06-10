В ЯНАО началось голосование по поправкам в Конституцию

За первый день проголосуют 303 ямальца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В трех районах ЯНАО стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. 10 июня начали работу избирательные участки в труднодоступных поселениях округа. Об этом URA.RU сообщили в Избирательной комиссии Ямала.

«Первые выезды к участникам голосования запланированы на 10 июня в трех районах: Приуральский, Шурышкарский и Ямальский. Члены комиссий будут добираться к участникам голосования на вертолетах и водным транспортом», — пояснили в избиркоме. Всего в досрочном голосовании будут задействованы 64 участковые комиссии. В первый день свой голос отдадут 303 избирателя, а до конца досрочного голосования — до 30 июня — в плебисците поучаствуют 33 тысячи ямальцев из отдаленных поселений.

Из-за угрозы распространения коронавируса на участках будут соблюдены все необходимые меры безопасности. Бюллетени избирателям будут передавать бесконтактно. Все пришедшие на голосование ямальцы получат средства защиты — маски и антисептики. Ими же будут снабжены члены избирательных комиссий.

О том, что в некоторых районах ЯНАО голосование по Конституции пройдет на две недели раньше общероссийского срока, URA.RU сообщало в начале июня. Окружной избирком заключил контракты с воздушными, водными и наземными транспортными компаниями, чтобы те доставили членов комиссий к избирателям в труднодоступные поселения. В остальных населенных пунктах ЯНАО голосование пройдет с 25 июня по 1 июля, как и по всей России.

Внести поправки в Конституцию президент РФ Владимир Путин предложил в январе. Идеи по поправкам готовила рабочая группа из 75 человек, среди которых были представители самых разных сфер. Изначально планировалось, что голосование пройдет 22 апреля, однако оно было перенесено из-за эпидемии коронавируса.