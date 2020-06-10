В ООН предупредили о мировом голоде из-за коронавируса

Пандемия COVID-19 может привести к тому, что мир столкнется с глобальной нехваткой продовольствия, а около 50 миллионов человек окажутся в условиях крайней нищеты. С таким прогнозом выступил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Если не будут приняты немедленные меры, <…> надвигающаяся глобальная продовольственная чрезвычайная ситуация может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых», — предупредил генеральный секретарь ООН.
По данным ООН, более 820 миллионов человек не получают достаточно еды, из-за недоедания отстают в развитии около 144 миллионов детей. Гутерриш уверен, что число голодающих будет расти даже в странах с большим количеством продовольствия. «Наши системы питания выходят из строя, и пандемия COVID-19 ухудшает ситуацию», — резюмирует Антониу Гуттериш.
Чтобы избежать мирового голодания, ООН предлагает расширить гуманитарную помощь и меры социальной защиты. Также организация рекомендует странам отдавать приоритет системе питания и усилить поддержку производства продуктов, транспорта и рынков, чтобы обеспечить бесперебойные поставки еды.
По информации шведкой компании Intrum AB, пандемия COVID-19 хуже всего отразилась на финансовом положении Греции и Румынии, уточняет «Национальная служба новостей».
Прогнозы банкиров, наоборот, более оптимистичны. Например, глава ВТБ Андрей Костин уверен, что выход из кризиса после коронавируса будет быстрым, сообщает «Дни.ру». Например, для России, которая вошла в пятерку стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после пандемии, считают экономисты.
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