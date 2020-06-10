09 июня 2020

В ООН предупредили о мировом голоде из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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От последствий коронавируса пострадают сотни миллионов человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Пандемия COVID-19 может привести к тому, что мир столкнется с глобальной нехваткой продовольствия, а около 50 миллионов человек окажутся в условиях крайней нищеты. С таким прогнозом выступил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Если не будут приняты немедленные меры, <…> надвигающаяся глобальная продовольственная чрезвычайная ситуация может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых», — предупредил генеральный секретарь ООН.

По данным ООН, более 820 миллионов человек не получают достаточно еды, из-за недоедания отстают в развитии около 144 миллионов детей. Гутерриш уверен, что число голодающих будет расти даже в странах с большим количеством продовольствия. «Наши системы питания выходят из строя, и пандемия COVID-19 ухудшает ситуацию», — резюмирует Антониу Гуттериш.

Чтобы избежать мирового голодания, ООН предлагает расширить гуманитарную помощь и меры социальной защиты. Также организация рекомендует странам отдавать приоритет системе питания и усилить поддержку производства продуктов, транспорта и рынков, чтобы обеспечить бесперебойные поставки еды.

По информации шведкой компании Intrum AB, пандемия COVID-19 хуже всего отразилась на финансовом положении Греции и Румынии, уточняет «Национальная служба новостей».

Прогнозы банкиров, наоборот, более оптимистичны. Например, глава ВТБ Андрей Костин уверен, что выход из кризиса после коронавируса будет быстрым, сообщает «Дни.ру». Например, для России, которая вошла в пятерку стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после пандемии, считают экономисты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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