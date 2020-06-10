В Перми не понимают, как соблюдать карантин в День города. Что делать с толпами в центре?

Ограничения не остановят горожан, уставших от изоляции Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермяки в день города — 12 июня — рискуют нарушить требования, введенные в регионе на время пандемии коронавируса. Несмотря на полный запрет проведения в городе массовых мероприятий, никто не запрещает жителям краевой столицы приезжать в центр Перми и гулять там во время праздника. Традиционно одно из главных мест притяжения горожан в этот день — эспланада — будет открыта для прогулок.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, установившаяся в последние дни в крае жаркая погода сменится похолоданием с пятницы 12 июня. Активный холодный фронт принесет с собой облачную погоду с дождями. Температура в этот день в Перми не превысит +20 градусов.

Но даже при такой погоде пермяки выйдут на улицу и действующие в регионе ограничительные меры их не остановят, считает арт-менеджер, директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева.

«Думаю, все пойдут гулять, потому что ощущение реальности сильно деформировалось — люди устали от карантина. Просто общение с людьми стало новым наркотиком, и никакие устрашающие картинки и внушения тут не помогут», — отметила Аллахвердиева. Она добавила, что ограничить нахождение на улице во время праздника людей могло бы только введение жесткого карантина.

Патрулировать улицы 12 июня в Перми будут сотрудники полиции, Росгвардии и дружинники. Это необходимо «для контроля соблюдения социальной дистанции, наличия средств индивидуальной защиты и недопущения массового скопления народа», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Перми. В ГУ МВД по Пермскому краю отметили, что гражданам будет разъясняться необходимость использования средств индивидуальной защиты.

Пермякам также напомнили, что невыполнение правил поведения во время режима повышенной готовности влечет предупреждение или наложение административного штрафа.