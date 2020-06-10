Выставка «Иннопром» работает в онлйан-формате Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Цифровая трансформация производственных компаний станет темой обсуждения в прямом эфире на выставке «Иннопром». Онлайн-мероприятие на сайте выставки начнется в 12 часов дня по московскому времени сегодня, 10 июня.

В дискуссии примут участие заместитель гендиректора по работе с Национальными проектами SoftLine Андрей Шолохов, директор центра цифровой трансформации «КАМАЗ» Эльдар Шавалиев, вице-президент по IT «Русской медной компании» Сергей Шувалов, генеральный директор компании «Цифра» Игорь Богачев, технический директор Dassault Systèmes в России и СНГ Дмитрий Казаченко и первый заместитель руководителя «Аналитического центра при Правительстве РФ» Владислав Онищенко.

Модерировать нынешнюю сессию выставки будет директор деловой программы «Иннопром» Антон Атрашкин. По его словам, идея через интернет поддерживать связь с аудиторией в течение всего года существовала давно. «Это позволит общаться с партнерами и экспонентами, чтобы лучше слышать и понимать бизнес», — считает Антон Атрашкин.

Аналитический центр при правительстве РФ и французская компания Dassault Systèmes стали партнерами онлайн-дискуссии.

В условиях эпидемии коронавируса выставка INNOPROM ONLINE работает в новом формате. С 15 апреля каждую среду руководители органов госвласти, российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.