«Заберите этого химозного черта в армию»: свердловский боксер-чемпион осудил Macan за новогодний райдер. Видео
Macan должен уйти в армию в конце ноября
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Олимпийского чемпиона по боксу, чемпиона мира и Европы Егора Мехонцева (родом из Асбеста Свердловской области) возмутил райдер рэпера Macan (настоящее имя Андрей Косолапов), в котором он просит 15-летний виски и сопровождение машин ДПС до локации. Видео спортсмен выложил в своих соцсетях.
«Вышел райдер рэпера Macan, в народе Андрей Косолапов, на выступление перед Новым годом, которое стоит 15 миллионов рублей. Он просит коньяк пятнадцатилетней выдержки, не знаю, что это, XO или V.S.O.P., я не разбираюсь, автомобили с мигалками в сопровождении, автомобиль люкс-класса, но осенью этот гражданин четыре раза не являлся в военкомат по повестке, что является преступлением на территории Российской Федерации. И сейчас он объявляет о своих выступлениях», — сокрушается боксер.
Мехонцев предполагает, что, несмотря на заявление рэпера, что он уходит в армию 28 ноября, служить Родине Macan не собирается. «У меня убедительная просьба: заберите этого химозного черта в армию, и пускай он отслужит. Потом будет петь „Джеб, джеб“ (длинный прямой удар рукой, а также отсылка к песне рэпера Jet), позорный химик, иди в армию. „Джеб, джеб“ — это не твое, ты слишком туп для „джеб, джеб“, тебя слишком просто просчитать, позорный дезертир и преступник», — сказал спортсмен.
Ранее стало известно, что рэперу грозит уголовная ответственность за уклонение от армии. Артист прибыл в военкомат 6 октября, получив последнюю, седьмую повестку. Андрей Косолапов подчеркнул, что решение служить принял осознанно. По некоторым данным, одним из наиболее вероятных вариантов прохождения службы для Косолапова рассматривается элитный Семеновский полк. Перед уходом в армию Macan выставил на продажу свой автомобиль BMW M5 стоимостью 10,5 млн рублей.
