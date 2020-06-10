Три челябинца умерли от коронавируса за последние сутки

Челябинцы продолжают умирать от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Три челябинца умерли от коронавируса за минувшие сутки — 59-летняя и 53-летняя женщины, а также 57-летний мужчина. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 выросло до 66 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона.

«На утро 10 июня в регионе подтверждены 4245 (+116 за сутки) случаев коронавируса. Выздоровели и выписаны 2099 (+132) человек. Впервые при таких показателях заболеваемости число выписанных превысило количество заболевших за сутки. 18 человек переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За прошедшие сутки умерло 3 человека от COVID-19», — добавили в минздраве.

До 14 июня в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Перечень запретов и разрешений можно посмотреть здесь.