09 июня 2020
08 июня 2020

Три челябинца умерли от коронавируса за последние сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы продолжают умирать от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Три челябинца умерли от коронавируса за минувшие сутки — 59-летняя и 53-летняя женщины, а также 57-летний мужчина. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 выросло до 66 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона.

«На утро 10 июня в регионе подтверждены 4245 (+116 за сутки) случаев коронавируса. Выздоровели и выписаны 2099 (+132) человек. Впервые при таких показателях заболеваемости число выписанных превысило количество заболевших за сутки. 18 человек переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За прошедшие сутки умерло 3 человека от COVID-19», — добавили в минздраве.

До 14 июня в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Перечень запретов и разрешений можно посмотреть здесь.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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