От бритв едва не пострадал игравший на площадке ребенок Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Новом Уренгое злоумышленники обклеили одну из детских площадок лезвиями. Бритвы были закреплены на поручнях и перекладинах так, чтобы их не заметили играющие дети. От одного лезвия чуть не пострадал сын местной жительницы Татьяны Ляхиной, которая сообщила о находке в соцсетях.

Женщина обнаружила лезвия во время прогулки с детьми. Они играли на площадке, а когда Ляхина позвала их домой, то увидела на спине младшего сына разрез на футболке. «Я решила из любопытства пройтись и посмотреть на площадке, где же там такое острое. Первым, конечно, на глаза попалось лезвие на горке. Потом я еще нашла лезвия на лестнице и в туннеле, где намного более незаметно они приклеены», — написала Ляхина на своей странице во «ВКонтакте».

По словам женщины, ее сын не пострадал. Все найденные лезвия она сняла с площадки, прикасаясь к ним только через салфетки — из опасения, что бритвы могут быть умышленно заражены. Ляхина допустила, что лезвия могут быть приклеены и в других местах Нового Уренгоя.

В управлении МВД по ЯНАО сообщили URA.RU, что заявления по факту случившегося от Ляхиной не было. Полиция уже ведет проверку, уточнили в пресс-службе.