Свердловской элите отказали в VIP-местах на параде Победы

В 2019 году парад на центральной трибуне принимали более 40 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Принимать Парад Победы в Екатеринбурге на центральной трибуне из-за требований карантина по коронавирусу будет только 10 человек, менее трети из них — политики, следует из доклада заместителя командующего войсками Центрального военного округа, генерал-лейтенанта Евгения Поплавского. Стратегию проведения мероприятия он накануне представлял полпреду Николаю Цуканову.

Как следует из документа, на VIP-трибуне у памятника Ленину смогут стоять только 10 человек, лишь двое из них — политики. В центре трибуны встанут Командующий войсками ЦВО, генерал-полковник Александра Лапин и начальник УФСБ по Свердловской области Алексей Зиновьев. По правую руку от них выделены места для полпреда Николая Цуканова и первого заместителя командующего, генерал-полковника Михаила Теплинского. С правого края трибуны отмечены места для губернатора Евгения Куйвашева и мэра Екатеринбурга Александра Высокинского.

По левую руку от главы ЦВО планируется разместить заместителя командующего войсками ЦВО, генерал-лейтенанта Евгения Поплавского (он будет командовать парадом) и руководитель военного следственного управления, генерал-лейтенант Радик Гараев. Далее слева будут стоять командующий Уральским округом войск национальной гвардии Александр Попов и Военный прокурор ЦВО Александр Антюфеев.

Согласованные участники будут стоять на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Количество политиков, которым согласовали присутствие на центральной трибуне, сокращено до минимума, рассказывает собеседник из окружения губернатора Евгения Куйвашева. Из списков на VIP-места вычеркнули, в частности, сенаторов Совета Федерации Аркадия Чернецкого и Эдуарда Росселя, митрополита Кирилла, заместителей губернатора Аркадия Чайникова и Алексея Орлова, а также всех министров кабмина, спикера Заксобрания Людмилу Бабушкину и партийного лидера свердловских единороссов Виктора Шептия, председателя гордумы Екатеринбурга Вячеслава Володина.

В этом году на трибуне будет нанесена специальная разметка, чтобы гости стояли на расстоянии 1.5-2 метров друг от друга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU