Политолог: зачем иркутский экс-губернатор хочет переизбраться

Право на участие в досрочных выборах губернатора Сергею Левченко может дать только президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Желание бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который в декабре прошлого года по собственному желанию досрочно ушел в отставку, вновь принять в участие в выборах на пост главы региона может быть продиктовано интересами семьи и окружающей его политической и бизнес-элиты. Такое мнение в разговоре с URA.RU озвучил политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Понятно, что есть коллективный Левченко. Его семья, его спонсоры, собственно партия КПРФ. Они хотят сохранить за собой губернаторское кресло. Левченко уходил с поста не в лучшей форме, с достаточно высоким антирейтингом. Однако у коммунистов фигур сопоставимых с ним по имиджевой капитализации в регионе нет», — пояснил Минченко.

При этом политолог считает, что Левченко вряд ли будет в этот раз допущен до выборов. «Если выборы досрочные, то по закону Левченко, как человек досрочно подавший заявление об отставке, не допускается до этих выборов. Но есть лазейка. Он может обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить ему участие в выборах, что, учитывая тот факт, что несколько месяцев назад президент его отставку принял, маловероятно», — заключил он.

Досрочные выборы губернатора Иркутской области состоятся 13 сентября 2020 года.

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