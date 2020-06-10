При досрочном сложении полномочий в досрочных выборах участвовать нельзя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Досрочные выборы губернатора Иркутской области состоятся 13 сентября 2020 года. Такое решение 10 июня на 31-й сессии приняли депутаты местного Заксобрания.

Как объяснил председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев, досрочные выборы были назначены по причине досрочного сложения полномочий главой региона. Напомним, что Сергей Левченко покинул пост губернатора Иркутской области 11 декабря 2019 года. Свой уход в отставку он объяснил тем, что так будет лучше для региона и его жителей. На должность исполняющего обязанности губернатора региона был назначен Игорь Кобзев.

При этом сам Левченко, изъявивший желание участвовать в этих выборах, сможет избираться только в том случае, если получит на то разрешение президента России Владимира Путина. По словам заслуженного юриста РФ, уполномоченного по правам человека Иркутской области Виктора Игнатенко, гражданин, который досрочно добровольно прекратил осуществление своих полномочий, не может баллотироваться как кандидат на этих выборах, сообщает портал «Байкал 24».

Он также отметил, что раньше досрочные выборы проходили не позднее чем через шесть месяцев со дня прекращения полномочий должностного лица. Однако после принятия в 2012 году закона о едином дне голосования досрочные выборы могут пройти и по истечении полугода — 13 сентября. Также проведение досрочных выборов в единый день голосования, а не в отдельную дату, по мнению депутатов, позволит сэкономить средства.

Доктор юридических наук Сергей Шишкин также подтвердил, что Левченко не может участвовать в досрочных выборах, так как добровольно сложил полномочия, пишет издание. «Если бы не было заявления Сергея Левченко о досрочном сложении полномочий губернатора, этого спора о принятии постановления о досрочном назначении выборов не было бы», — заявил он.

Назначение выборов досрочными является вполне логичным, а вот если бы их признали очередными и допустили к участию Левченко, было бы странно, заявил политолог и публицист Сергей Шмидт, его слова приводит портал i38.ru. Он также указал на то, что в ходе голосования за формат проведения выборов бывшему «народному губернатору» до конца остались верны всего три члена фракции КПРФ. По его словам, это свидетельствует о серьезном кризисе в областной партии. «Наверное, коммунистам следует задуматься о смене руководителя фракции», — предположил он.

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