Utair увеличило число рейсов из «тюменской матрешки» за счет юга

Из городов тюменской матрешки авиакомпания будет летать по 68 направлениям Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Авиакомпания Utair объявила о расширении географии полетов из городов «тюменской матрешки» за счет курортов российского юга. Число направлений перевозчика из ХМАО и Тюмени увеличено до 58, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Летом Utair обновил маршрутную сеть для пассажиров из регионов и будет летать из Белоряского, Когалыма, Нижневартовска, Нягани, Сургута, Тюмени, Урая и Ханты-Мансийска. Большинство рейсов без пересадок в Москве свяжут регионы с южными курортами России», — сообщил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков. Одновременно авиакомпания планирует нарастить пассажиропоток, запустив 50-процентную скидку на билеты в июне для детей до 12 лет.

Таким образом, из Нижневартовска северяне смогут напрямую улететь в Анапу, Краснодар, Красноярск, Москву, Омск, Сочи, Самару, Санкт-Петербург, Тюмень, Уфу, Ханты-Мансийск. Из Сургута — в Анапу, Барнаул, Белгород, Белоярский, Геленджик, Грозный, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Махачкалу, Москву, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Сочи, Санкт-Петербург, Тюмень и Уфу. Из столицы Югры Ханты-Мансийска самолеты будут летать в Анапу, Белоярский, Екатеринбург, Краснодар, Москву, Нижневартовск, Нягань, Омск, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень, Урай, Уфу. Из Тюмени прямые рейсы откроются в Анапу, Геленджик, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Москву, Нижневартовск, Новый Уренгой, Омск, Пермь, Советский, Сочи, Сургут, Урай, Уфу, Ханты-Мансийск.

Кроме того, откроются рейсы из малых городов в столицы регионов. Из Урая можно будет улететь в Екатеринбург, Тюмень, Ханты-Мансийск; из Белоярского — в Тюмень, Сургут, Ханты-Мансийск. Жители Когалыма напрямую смогут летать в Москву, Нягани — в Ханты-Мансийск, а из города Советский — в Тюмень.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания Utair потеряла в первые три месяца 2020 года 1,7 млрд рублей. А жители Сургута жаловались, что перевозчик пытается нажиться на авиаперевозке детей, отменив услугу их сопровождения без родителей. Хотя в самой компании ответили, что таких изменений в условиях их перевозки не было.