В Кремле рассказали, как Путин будет голосовать по Конституции

Президент России Владимир Путин собирается лично принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Пока планирует принять участие в голосовании лично», — заявил Песков, отвечая на вопрос о планах Путина участвовать в плебисците. Также Путин может проголосовать в течение семи дней до 1 июля в электронном формате, отметил Песков.
Ранее россиянам показали, как будет проходить голосование по поправкам к Конституции и какие меры безопасности будут приняты. Москвичи также могут проголосовать онлайн. Участки заработают уже 25 июня. Чтобы проголосовать, совершеннолетний гражданин России должен иметь московскую прописку, а также аккаунт на портале госуслуг или сайте мэра Москвы, передает RT.
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