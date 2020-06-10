В Кремле рассказали, как Путин будет голосовать по Конституции

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин планирует лично посетить избирательный участок Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Президент России Владимир Путин собирается лично принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Пока планирует принять участие в голосовании лично», — заявил Песков, отвечая на вопрос о планах Путина участвовать в плебисците. Также Путин может проголосовать в течение семи дней до 1 июля в электронном формате, отметил Песков.

Ранее россиянам показали, как будет проходить голосование по поправкам к Конституции и какие меры безопасности будут приняты. Москвичи также могут проголосовать онлайн. Участки заработают уже 25 июня. Чтобы проголосовать, совершеннолетний гражданин России должен иметь московскую прописку, а также аккаунт на портале госуслуг или сайте мэра Москвы, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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