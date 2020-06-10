Представитель Путина поддержал обвинения Патрушева в адрес Запада

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, подозревающий Запад в желании дестабилизировать ситуацию в России, выражал в том числе и мнение Кремля. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал его заявление в ответ на вопрос корреспондента URA.RU.
«Безусловно, это мнение и Кремля, об этом неоднократно говорилось ранее. Много примеров, не вижу необходимости их перечислять. Речь идет в целом о концептуальной линии, которая последовательно проводится в отношении нашей страны. Это очевидно, и именно об этом говорит секретарь Совбеза — он назвал правительственные и неправительственные организации», — уточнил Песков.
В интервью «Аргументам и фактам» Николай Патрушев заявил, что Запад, желая дестабилизировать ситуацию в России, создает на территории страны сеть неправительственных структур и за последние пять лет «участвующие в политической деятельности официально получили от иностранных спонсоров порядка 4 млрд рублей».
«Координаторами деструктивной деятельности на территории России» Патрушев назвал Госдепартамент США, Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России, институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) и многие другие.
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