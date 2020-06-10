09 июня 2020

Совбез РФ: Запад намерен вмешаться в голосование по Конституции

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание совета безопасности РФ. Тюмень, патрушев николай
Николай Патрушев уверен, что Запад будет раскачивать обстановку в России Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Запад попытается внести раскол в российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В интервью газете «Аргументы и факты» он заявил, что западные страны намерены разжечь в российских регионах «националистические и сепаратистские настроения», используя силы некоммерческих неправительственных организаций. «Главные задачи — внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием», — утверждает Патрушев. Он также указал на своевременность поправок в Конституцию, которые устанавливают территориальную целостность и недопустимость невмешательства во внутренние дела страны.

По словам секретаря Совбеза РФ, Запад считает Россию врагом и источником угроз безопасности, что указывает в своих стратегических документах. Патрушев отмечает, что западные страны активно использует подконтрольные СМИ и Интернет для дискредитации российских властей. Он также подчеркнул, что Запад вмешивается в российские выборы, использует антироссийские санкции во всех сферах, в том числе, политизирует спорт высоких достижений.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля, передает телеканал 360. Как сообщает РАПСИ, в сети все чаще встречаются заявления, авторы которых пытаются оспорить правовой статус как самих поправок, так и процедуры общероссийского голосования. Волонтеры Лиги безопасного интернета вычислили двести фейковых постов о предстоящем голосовании по внесению изменений в Конституцию России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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