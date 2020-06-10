Ураган, который прошел в Курганской области 7 апреля, снес часть крыши Центральной районной больницы в селе Целинное Фото предоставлено читателем URA.RU

Районная больница в селе Целинное в Курганской области третий месяц стоит без крыши после урагана, который прошел 7 апреля. При этом медучреждение работает, но отделения на втором этаже периодически топит дождевой водой. Об этом URA.RU рассказали жители села.

«Кусок крыши сдуло во время урагана. Под оголенным участком находится кабинет реанимации», — сообщил один из источников. Еще один местный житель пояснил, что дожди дали о себе знать: «На втором этаже уже топило родильное отделение. Кусок крыши свисает вдоль стены, но его не могут даже убрать».

Накануне информация, почему спустя месяц не начат ремонт ЦРБ, появилась в социальной сети в группах администрации Целинного района. Чиновники написали: «Сообщаем, что на грядущую полную замену кровли и стропильной системы выделена немалая сумма из областного бюджета. Ни одна копейка этих средств не может быть израсходована без соблюдения предварительных процедур».

По словам источника, жители села под постами в соцсети начали резко критиковать затянувшиеся процедуры. «Как пошли комментарии от жителей, они эту публикацию сняли», — уточнил источник. В подтверждение, что на сегодня ситуация с ремонтом больницы находится на том же уровне, инсайдер выслал подтверждающее фото.

Получить комментарии главного врача Сергея Вартанова по телефону URA.RU не удалось. В департамент здравоохранения Курганской области направлен письменные запрос. Не получилось пообщаться и с главой района Иваном Светличным, звонок на сотовый телефон постоянно срывался.

Информация о причинах затянувшегося ремонта крыши Целинной ЦРБ была удалена из официальной группы администрации района Фото: скрин группы администрации Целинного района, «Вконтакте»