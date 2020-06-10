Глава Советского Александр Жуков участвует в выборе кандидата от «Единой России» на осенних выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Глава города Советский (ХМАО) Александр Жуков отказался от участия в предварительном партийном голосовании на пост мэра. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник.

«При общении с населением люди мне говорили, что хотели бы видеть меня как народного кандидата на предстоящих выборах, чтобы не было привязки к какой-либо из политических сил. Поэтому я решил пойти самовыдвиженцем», — прокомментировал Жуков. При этом он заявил, что остается членом партии «Единая Россия».

Исполнительный секретарь местного отделения партии власти в Советском районе Александр Марушкин во время беседы с журналистом URA.RU сообщил, что заявление Жукова об аннулировании регистрации в качестве участника предварительного голосования было удовлетворено. «Но Жуков остается одним из выборщиков как член партии и уже проголосовал по двум бюллетеням (за кандидата на пост главы Советского и в городской совет депутатов — прим. ред.)», — пояснил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО определять победителей праймериз «Единой России» будут партийные выборщики, а не все югорчане, как во время прежних кампаний. Такое решение было принято из-за эпидемии коронавируса. Осенью в Югре будут проходить местные выборы в 11 муниципалитетах.