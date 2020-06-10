09 июня 2020

«Уральский пельмень» Соколов защитил экс-духовника Поклонской

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Предрождественская проповедь отца Сергия схигумена Среднеуральского женского монастыря , отец сергий
Схиигумен Сергий сейчас не имеет права проповедовать Фото: Среднеуральский женский монастырь © URA.RU

Актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов вступился за основателя Среднеуральского женского монастыря, схиигумена Сергия (Романова), обвиненного в экстремизме. Свое заявление шоумен сделал в ролике, опубликованном на youtube-канале Всеволода Могучева.

Ранее сообщалось, что против схиигумена Сергия возбудили уголовное дело за экстремизм после его высказываний в проповедях. Также священнослужителю грозил церковный суд, однако он может его избежать.

«Все люди говорят о том, о чем говорил отец Сергий в своей проповеди. Может быть, не громогласно, а на кухнях и между собой, а отец просто озвучивает это», — заявил Соколов. Он также отметил, что священников лишили права говорить.

К Сергию всегда можно обратиться за помощью, а он поможет советом или благословением, отметил шоумен, подчеркнув, что не видит в его заявлениях ничего предосудительного. Священника поддержала и жена комика Ксения. Она заявила, что знакома с Сергием с шести лет и не может сказать о нем чего-либо плохого.

Схиигумен Сергей ранее являлся духовников депутата Госдумы Натальи Поклонской. Он неоднократно подвергался критике за свои высказывания. Во время режима самоизоляции Сергий призывал верующих выходить на улицы и предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. После этого Екатеринбургская епархия лишила его права проповедовать.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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