Непонятно, какой из епархий подчиняется отец Сергий (Романов) Фото: канал Всеволода Могучего на YouTube

Основатель монастыря «Спорительница хлебов», духовник многих российских и уральских VIP отец Сергий (Романов) может избежать церковного суда, назначенного ему указом митрополита екатеринбургского и верхотурского Кирилла. Об этом URA.RU сообщили источники в среде духовенства. Дело в том, что схиигумен Сергий входит в список священников Ташкентской и Узбекской Епархии, которую возглавляет бывший глава екатеринбургской епархии Викентий.

«По этой причине все действия екатеринбургского митрополита Кирилла [в отношении отца Сергия] противоправны и не имеют церковную юридическую силу, — пояснил собеседник. — Митрополит не имел права запрещать в служении схиигумена Сергия (Романова): по канонам отец Сергий находится под омофором митрополита Викентия, и только тот может запретить его в служении, а также назначать церковный суд, который должен был бы пройти в Ташкенте».

Данные отца Сергия действительно высвечиваются на сайте Ташкентской и Узбекистанской епархии, в разделе «Духовенство». Однако, как пояснил URA.RU ее пресс-секретарь Михаил Столяров, это ошибка. «Просто страничка давно не обновлялась — пояснил он. — В штат епархии он никогда не входил — просто приехал однажды с владыкой-митрополитом как гость».

«Упоминание на сайте не является официальным доказательством канонического статуса клирика, — сообщили в свою очередь в пресс-службе епархиального управления в Екатеринбурге. — Отец Сергий является заштатным клириком — есть указ о почислении его за штат владыкой Викентием». В епархии отметили, что «отпускную грамоту» для перевода в другую епархию отец Сергий не запрашивал: «Его личное дело по-прежнему хранится в канцелярии епархии».

Екатеринбургская епархия лишила отца Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции» и призвал верующих выходить на улицы. Старец ушел в заточение, но затем записал новое видео и заявил, что через вакцину от COVID людям будут вживлять чипы, которые убьют народ. После этого РПЦ объявила о церковном суде над монахом, а полиция усмотрела в его речах признаки экстремизма. Схиигумен продолжает записывать видеоролики — в последнем он «атаковал» проповедью российского президента, а также высказался о расстреле екатеринбуржца бойцами Росгвардии.

На сайте Ташкентской епархии в разделе «Духовенство»… Скриншот: с сайта pravoslavie.uz