Ефремов получил 50 штрафов за нарушение ПДД

Актер Михаил Ефремов с начала 2019 года нарушил правила ПДД 50 раз. Об этом сообщил замначальника управления ГИБДД по Москве Алексей Диокин.
«Превышение скоростного режима, при этом, как правило, скорость незначительно превышена, выезд на полосу для движения маршрутных транспортных средств, нарушение разметки», — привел Диокин нарушения актера в беседе с РИА «Новости».
Большинство нарушений ПДД актером фиксировали дорожные камеры, а за 2019 и 2020 годы сотрудники полиции не регистрировали фактов того, что Ефремов водил машину в пьяном виде, отметил сотрудник ГИБДД. Он добавил, что актер оплатил все штрафы за 2019 год, а также шесть из 11, пришедших в этом году.
Ранее сообщалось, что актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП вечером 8 июня в Москве. В нетрезвом виде он начал пересекать двойную сплошную и столкнулся с другим автомобилем. Позднее его водитель погиб в больнице. Ефремова задержали и отправили под домашний арест до 9 августа. Также сообщалось, что в крови актера нашли следы наркотиков.
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