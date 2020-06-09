09 июня 2020

Суд избрал меру пресечения Ефремову

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Спектакль
Михаила Ефремова поместили под домашний арест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Таганский суд Москвы избрал меру пресечения актеру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП в центре столицы. Артиста поместили под домашний арест.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 9 августа», — пишет РИА «Новости». Отмечается, что артист согласился с предъявленным обвинением. В суде он назвал инцидент «чудовищным».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Артист в состоянии алкогольного опьянения на Jeep протаранил автомобиль Lada. Водителя отечественного авто с тяжелыми травмами отвезли в больницу. Позже мужчина скончался в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Супруга погибшего в ДТП водителя, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера. Она считает, что Ефремов должен сидеть в тюрьме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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