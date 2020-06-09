Суд избрал меру пресечения Ефремову

Михаила Ефремова поместили под домашний арест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Таганский суд Москвы избрал меру пресечения актеру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП в центре столицы. Артиста поместили под домашний арест.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 9 августа», — пишет РИА «Новости». Отмечается, что артист согласился с предъявленным обвинением. В суде он назвал инцидент «чудовищным».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Артист в состоянии алкогольного опьянения на Jeep протаранил автомобиль Lada. Водителя отечественного авто с тяжелыми травмами отвезли в больницу. Позже мужчина скончался в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Супруга погибшего в ДТП водителя, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера. Она считает, что Ефремов должен сидеть в тюрьме.