В Тюмени подростки пытаются заработать, рискуя жизнью

Тюменские подростки бегают по дорогам возле торговых центров и предлагают протереть стекла и фары Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы жалуются на подростков, которые на подъездах к торговым центрам предлагают водителям протереть окна и фары за символическую плату. Пост об этом появился в одном из популярных городских пабликов соцсети «ВКонтакте». Автор утверждает, что чуть не задавил одного из детей.

«Уберите юных коммерсантов, которые фары натирают на Профсоюзной возле ТРЦ „Зеленый берег“! Вчера чуть не сшиб одного!» — написал автор в своей публикации.

Большинство пользователей недовольство автора не разделили. В комментариях к записи они пояснили, что подростки просто пытаются заработать на карманные расходы и ничего страшного в этом нет. «В СССР дети всегда так зарабатывали! Просто нужно водителям быть внимательнее и уважать выбор пацанов. Все же это лучше, чем они пойдут воровать или отбирать у других детей», — считает пользователь с ником New Griha. «Пацаны работают себе на личные расходы, не вижу никаких проблем», — заявил Юрий Ревякин.

В городском УМВД URA.RU пояснили, что реагируют на каждое обращение тюменцев о подростках, которые подрабатывают у ТРЦ. «С этими нарушениями идет борьба не первый год. Инспекторы ПДН неоднократно привлекали родителей несовершеннолетних к ответственности. Вся информация также передается в Госавтоинспекцию», — пояснили агентству в полиции.

В региональной ГИБДД агентству рассказали, что автоинспекторы также пытаются бороться с подростками-коммерсантами. Но те, увидев патрульные автомобили, чаще всего просто разбегаются в разные стороны.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени активизировались цыгане: они вплотную подходят к горожанам возле торговых центров с предложением погадать. Медицинских масок они при этом не носят и социальную дистанцию не соблюдают.