Здание в Зеленой роще пустует с 2000 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заброшенное здание больницы в Зеленой роще в центре Екатеринбурга может достаться компании «Атомстройкомплекс» (АСК). Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ходом переговоров, свердловский губернатор Евгений Куйвашев в кулуарах изъявил желание передать строение АСК, который, по информации агентства, планирует обустроить на месте больницы апартаменты.

В пресс-службе «Атомстройкомплекса» URA.RU подтвердили интерес к легендарному сооружению. «Использование объектов и земельных участков определяется в рамках стандартных официальных процедур. В случае, если будет объявлен конкурс, мы не исключаем своего участия», — отметила представитель компании. На момент публикации директор по развитию «Атомстройкомплекса» Виктор Ананьев и директор свердловского департамента информполитики Юлия Прыткова не ответили на звонки агентства.

О том, что «Атомстройкомплексу» интересно заброшенное здание, глава АСК Валерий Ананьев заявлял еще летом прошлого года. Готов ли проект реконструкции сооружения, в компании не раскрывают.

Известно, что помимо застройщика на здание претендуют уральские меценаты — глава РМК Игорь Алтушкин и гендиректор УГМК Андрей Козицын. В начале июня Алтушкин сообщил, что они готовы полностью восстановить больницу скорой помощи. По предварительной оценке, превращение пустующего здания в современную больницу может стоить около 2,5 млрд рублей. Первый транш — порядка 400 миллионов рублей — меценаты готовы направить из собственных средств.

Депутаты Заксобрания Свердловской области согласились выставить заброшенную больницу на торги 9 июня. По оценке областного правительства, стоимость самого здания будет оценена в 1 рубль, земли под ним — в 62,7 миллиона рублей. Покупатель будет обязан привести объект в тот вид, в котором он был построен в 1932 году.