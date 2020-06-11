На вокзалах и в общественных местах люди стали пренебрегать масочным режимом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Население крупных городов ЯНАО по-разному отреагировало на частичное снятие ограничений по коронавирусу. Как рассказали URA.RU сами ямальцы, если в мае жители стремились больше выходить на улицы, то сейчас они сами начали опасаться мест массовых скоплений людей.

«В Новом Уренгое, когда в мае были сняты ограничения на свободный выход на улицу и отменен режим общей самоизоляции, происходило что-то невообразимое, — рассказали собеседники агентства. — Как будто война закончилась, столько народа было на улицах». К чему это в итоге привело, стало ясно уже в конце месяца: сейчас город является лидером по числу заболевших COVID и самым проблемным в регионе, отмечают ямальцы.

В Салехарде, в отличие от Нового Уренгоя, ситуация иная — здесь толп на улицах не было ни в мае, ни в июне, однако по сообщениям в местных группах во «ВКонтакте», скопления людей возникают разве что в аэропорту при регистрациях на вылет. «В жизни не видел таких очередей на регистрацию у нас в аэропорту, — сообщил один из пользователей паблика „В Салехарде“. — Все хотят свалить в отпуск поскорее, видимо».

При этом на фотографиях, сделанных в общественных местах, ямальцы часто не соблюдают элементарных норм эпидемиологической безопасности: не выдерживают дистанции, не носят масок и перчаток.

«Это может привести к неприятным для самих граждан последствиям, — рассказали агентству в окружном департаменте здравоохранения. — Мы призываем жителей ЯНАО не воспринимать поэтапное снятие ограничений как конец эпидемии COVID». Представители депздрава порекомендовали ямальцам несмотря на послабления все-таки соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, а в общественных местах и в местах скопления людей — носить маски и перчатки, а также пользоваться средствами дезинфекции.

Ранее URA.RU рассказывало, что из 54 новых случаев коронавируса, выявленных за сутки, на 10 июня 33 приходилось на Новый Уренгой. Всего на Ямале COVID-19 официально подтвержден у 2887 жителей. Выздоровели 1482 пациента, в стационарах лечатся 407 человек.

Между тем, согласно прогнозам, сделанным агентством на основании методических рекомендаций Роспотребнадзора, даже при негативном раскладе ограничения в регионе будут сняты до конца июня.