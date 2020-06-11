Украинский депутат официально просит Зеленского «взорвать» Москву

Депутат предлагает взорвать «грязные бомбы» возле вооруженных объектов России и Венгрии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан отправил действующему президенту Украины официальное письмо, в котором требует взорвать ядерными бомбами Москву и Будапешт, По его мнению, Россия и Венгрия готовят нападение на страну.

Официальное письмо главе государства Билан продублировал на своей странице в Fаcebook. Он отмечает, что решение властей о создании в Закарпатской области «венгерского» района с центром в городе Берегово. может иметь далеко идущие последствия.

«Сегодня — Венгрия. Завтра такие же уступки потребует Румыния. А касательно России — так последняя открыто готовится к вооружённому нападению с целью захвата Одесской, Херсонской и Николаевской областей», — уверен украинский парламентарий. он добавляет, что сейчас необходимы реальные изменения в стране, чтобы этого избежать. Он советует своему президенту «проучить» соседей, создав «100-150 атомных зарядов и так называемых „грязных“ бомб». По предложению Билана, эти боеголовки нужно установить на отечественные ракеты «Нептун» и нацелить их на территории Венгрии и России.

Кроме этого в стране из добровольцев, как считает депутат. должны быть сформированы диверсионные группы, которые смогут проникнуть в государства-противники и там возле военных объектов подорвать «грязные бомбы». В частности, речь идет о Будапеште, Санкт-Петербурге и Москве.