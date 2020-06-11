Рабочие утверждают, что на стройплощадке Амурского ГПЗ скрывают крупную вспышку коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Специалисты из Тюменской области, задействованные в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Амурской области (проект ведет дочка СИБУРа НИПИГАЗ) утверждают, что попали в эпицентр вспышки коронавируса. По их словам, на предприятии из-за этого остановлены работы, но информация не озвучивается. Об этом URA.RU рассказал один из его работников на условиях анонимности. По официальным данным правительства Амурской области, случаев заболевания на площадке нет.

«Сейчас почти все работы остановлены, территория завода закрыта от внешних посещений, большинство сидит на карантине. Точной информации о числе заболевших нет, но по слухам, зараженных чуть ли не полторы тысячи. Просили отпустить домой — боимся заразиться, но не вышло», — утверждает инсайдер. По его словам, проблем с выплатой зарплаты нет.

В группе Амурского ГПЗ во «ВКонтакте» пользователи называют число заболевших от 900 до 1,5 тыс. «Две карантинных общаги, народа закрыто много», — пишет участник Сергей Белоглазов. И утверждает, что коронавирус могли завезти работники, которые ездили в расположенный рядом город Свободный. По данным амурского правительства, на 11 июня в нем выявлено 189 случаев заболевания COVID-19. О сокрытии фактов заболевания в своем YouTube сообщает и назвавшийся работником стройки мужчина. Он заявил, что в его подрядной организации у 300 человек подтвердился COVID-19.

Третьего июня городской суд Свободного сообщил, что начальник одного из подрядчиков стройки оштрафован за то, что не изолировал трех рабочих, у которых выявили коронавирус. Они находились на 14-дневном карантине в городе.

«Случаев заболевания коронавирусом на строительной площадке Амурского ГПЗ нет», — сообщается на официальном сайте правительства Амурской области. Несмотря на это, на стройплощадке готовятся к возможной вспышке. «Совместно с СОГАЗ подготовлен инфекционный госпиталь на 88 коек. Переоборудован под обсерватор для бессимптомных носителей бывший военный госпиталь в Свободном на 100 коек», — сообщили URA.RU в объединенном пресс-центре проекта строительства Амурского ГПЗ. Его представители также уточнили, что в вахтовых городках завода созданы пять обсерваций на 620 мест, а также семь обсерваций в радиусе 200 км от стройплощадки.

Как сообщили агентству в пресс-службе площадки, с 3 по 8 июня амурские военные 35 армии провели дезинфекцию на объектах АГПЗ и в городе Свободный. Также с февраля территория стройплощадки закрыта от посещений, вахтовики перед заездом проходят двухнедельный карантин, применяются все рекомендованные Роспотребнадзором меры профилактики коронавируса. В организации пообещали подготовить информацию о числе работающих на строительстве Амурского ГПЗ жителях Тюменской области. Получить оперативный комментарий в Газпроме и у правительства Амурской области не удалось, направлены официальные запросы, на момент публикации ответы не получены.

Амурский ГПЗ должен стать одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа мощностью 1,5 млн тонн этилена в год. На стройплощадке предприятия сейчас задействовано почти 30 тыс. человек. Заказчиком проекта выступает «Газпром переработка Благовещенск», генподрядчиком — дочка СИБУРа, компания НИПИГАЗ. Проект реализации завода разрабатывал СИБУР.