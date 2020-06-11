Уральские города конкурируют за получение почетных званий

В Свердловской области на звание претендуют три города Фото: пресс-служба «Единой России»

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Три города в Свердловской области и два в Челябинской претендуют на звание «Город трудовой доблести». Проголосовать за свой населенный пункт можно будет параллельно с голосованием по изменению Конституции.

Всего на звание претендует свыше 20 городов в разных уголках России. В регионах, где эпидемиологическая обстановка благоприятная, подписи продолжают собирать офлайн. С 28 июня волонтеры с подписными листами появятся также около избирательных участков, где пройдет голосование по поправкам в Конституцию. С инициативой собирать подписи параллельно с общероссийским голосованием выступил Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Самары Максим Оводенко. Он считает, что таким образом до 1 июля удастся собрать больше подписей. В «Единой России» идею ветерана одобрили.

На данный момент в регионах собрано около двух миллионов подписей, сообщается на сайте er.ru . Секретарь генерального совета «Единой России», глава партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн рассказал, что присвоить звание «Города трудовой доблести» руководителей субъектов РФ попросили сами жители. Например, с инициативой дать Нижнему Новгороду звание «Города трудовой доблести» выступили порядка 750 тысяч жителей Нижегородской области. Более полумиллиона подписей удалось собрать в Самаре. В Челябинске аналогичное предложение поддержали примерно 240 тысяч человек.

В Челябинске также пройдет сбор подписей Фото: пресс-служба «Единой России»

«Основаниями для присвоения звания „Город трудовой доблести“ являются награждение предприятий госнаградами, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941—1945 годах. Все эти факты есть в истории наших городов-претендентов, которых от Свердловской области сразу три! Этим еще раз подтверждается, что гордое звание „Опорного края державы“ заслужено нашими предками по праву. Мы бережно храним память об истории Уральского добровольческого танкового корпуса, который был полностью сформирован уральцами и прошел славный боевой путь от Курской дуги до Берлина и Праги», — рассказал секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий. Он напомнил, что за годы войны объем промышленного производства в Свердловске вырос в семь раз по сравнению с довоенными показателями, а предприятия Нижнего Тагила 87 раз удостаивались Знамени Государственного комитета обороны, им присылались благодарности правительства и ЦК партии. Каменск-Уральский алюминиевый завод давал в 1940 году 36% алюминия и 33% глинозема, производимого в стране. Вплоть до января 1943 года завод являлся в СССР единственным производителем алюминия — «крылатого» металла, но и в 1944 году давал 87% от общесоюзной плавки.

Челябинская область в обеспечивала войска боеприпасами, военной техникой и всем необходимым. Секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш напомнил, что на Южный Урал перевезли более 200 промышленных предприятий. Дополнительно в регионе возвели 35 новых заводов.

«Сбор подписей за присвоение звания „Город трудовой доблести“ Челябинску и Магнитогорску нужно считать доказательством нашего уважения и признательности к трудовому подвигу южноуральцев, ковавших в тылу Великую Победу. Это позволит сохранить память о войне для последующих поколений. Молодежь должна знать и помнить о своих предках, многие из которых принесли большую жертву ради мирной жизни на нашей земле», — подытожил Владимир Мякуш.

Закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» президент Владимир Путин подписал марте 2020 года. Звание могут получить те города, жители которых продемонстрировали трудовой героизм и самоотверженность в годы Второй мировой войны. В таких городах появятся стелы с гербом и текстом соответствующего указа. Помимо этого, здесь станут проводить праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

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