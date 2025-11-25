Эффект волны: кто из производителей строительных материалов может закрыть производства в Тюмени

Обвал рынка ИЖС стал последним ударом, добившим производителей стройматериалов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После того как в Тюмени о приостановке производства заявил местный завод концерна «Кнауф», стало понятно, что проблемы у региональных производителей стройматериалов носят скорее системный, чем случайный характер. На фоне аналогичных заявлений от «Свезы» олигарха Мордашева и «Винзера», которым управляет местная бизнес-империя, остановка линий «Кнауфа» выглядит как тенденция. URA.RU оценило тюменский рынок стройматериалов и взглянуло на компании, которые могут стать следующими.

Материал не носит характер прогноза — URA.RU никоим образом не стремится предсказать судьбу той или иной компании. Однако финансовые показатели, как правило, дают возможность оценить стабильность того или иного производства.

Керамзит нужен всем

Одним из старейших и крупнейших игроков рынка строительных материалов в Тюменской области является, пожалуй, Винзилинский завод керамзитового гравия. Основная продукция предприятия, как следует из названия — керамзит производные из него, в частности — строительные блоки и силикатный кирпич.

На данный момент это одно из крайне редких предприятий в перечне тех, у которых системы прослеживаемости бизнеса не видят никаких рисков. Стоимость компании переваливает за 2,7 миллиарда рублей, выручка близка к 3,8 миллиарда, а чистые доходы в 2024 году составили почти полмиллиарда рублей.

Стены и тротуары

Еще одним крупным игроком на тюменском строительном поле является завод «Поревит». Он входит в огромный строоительный холдинг «Партнер», которым управляет бизнесмен Геннадий Разницын. Сейчас под именем «Поревит» в Ялуторовске работают два завода: один производит стеновые материалы, другой — тротуарную плитку.

Как и у предыдущего экспоната, у завода Разницына весьма стабильные экономические показатели. Стоимость бизнеса оценивается в 3,2 миллиарда рублей, доходы колеблются на уровне 3,1 миллиарда, а чистая прибыль по итогам 2024 года составила 634 миллиона рублей. Правда, системы контроля бизнеса утверждают, что у завода могут быть сложности с погашением текущих задолженностей: к концу 2024 года оборотные активы на 306 миллионов рублей не дотягивали до объема обязательств.

Крыша над головой

Крупнейшим производителем кровельных материалов в Тюмени можно назвать компанию «Уральская кровельная». Производит металлочерепицу, профнастил, декоративный профиль, гибкую черепицу. Имеет представительства в Екатеринбурге, Челябинске, Сургуте, Кургане.

Стоимость производства оценивается больше чем в 660 миллионов рублей. Имеед почти два миллиарда рублей в статье доходов и около 70 миллионов рублей чистой прибыли за 2024 год. Очевидна невысокая рентабельность — 5,5% на фоне средней порынку в 10,1%.

Тепло живого дерева

И наконец, игроки довольно небольшие. В 211 миллионов оценивается стоимость компании, которая занимается деревообработкой и изготовлением стройматериалов из древесины. На производстве делают вагонку, брус, доску, оконные блоки, половые панели, наличники, блок-хаусы и другие изделия.

Тут рисков уже больше. Отмечается, что в 2024 году рентабельность бизнеса упала до 4,9% при средней по отрасли в 9,9%, а доходы предприятия снизились больше, чем на 40%. А если верить прогнозам СБИС, по итогам 2025 года лесопилка Игоря Пархомовича может и вовсе уйти в минус на 53 миллиона рублей.