Регионы УрФО не могут выйти из карантина. Назван аутсайдер

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Заседание избирательной комиссии. Курган, депутат, чиновник, триколор, флаг курганской области, курганская область
В регионе резко выросло количество больных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коэффициент распространения инфекции (Rt) в Куранской области стал рекордным для Уральского федерального округа: он превышает допустимые показатели на 90%, следует из данных, показатель резко вырос после того, как в течение трех дней был выявлен 41 пациент с коронавирусом.

Показатель Rt также превышен на 30% в ЯНАО и ХМАО-Югре, а также на 10% выше предельного показателя в Челябинской области.

Лидерами с точки зрения борьбы с коронавирусом стали Тюменская и Свердловская области: оба региона ввели первый этап снятия ограничений из-за коронавируса, все показатели находятся в «зеленой зоне» 4 и 6 дней соответственно.

URA.RU сообщало, что для поэтапного снятия ограничений регионам необходимо выполнять ряд требований Роспотребнадзора. Коэффициент распространения инфекции не должен превышать 1 балл, в больницах региона должны быть свободны не менее 50% коек для ковид-больных, лаборатории должны проводить не менее 70 тестов на 100 тысяч населения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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