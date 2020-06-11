Как в ЯНАО отпраздновать День России во время карантина

Власти Ямала придумали, как развлечь людей, несмотря на эпидемию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В предстоящую пятницу в ЯНАО отпразднуют День России, который в этом году из-за эпидемии коронавируса пройдет без традиционных широких гуляний и массовых акций. Несмотря на ограничения, в регионе придумали, как сделать 12 июня по-настоящему торжественным днем. URA.RU представляет список, как на Ямале можно отметить главный праздник страны.

Из-за введенного режима самоизоляции властям ЯНАО пришлось поменять планы на празднование Дня России. Согласно указу губернатора Дмитрия Артюхова, до 14 июня в округе запрещены массовые мероприятия, а вне дома обязательно соблюдать дистанцию от других людей в 1,5 метра. По этой причине в крупных городах Ямала — Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде — отменили многолюдные шествия с огромными триколорами и концерты на площадях. Вместо этого на улицах ЯНАО пройдут:

выездные выступления во дворах. В муниципалитетах Ямала жители смогут остаться дома и насладиться концертами музыкальных групп, ансамблей, танцевальных коллективов. В Новом Уренгое выступления пройдут с 14:00 до 14:30. В Ноябрьске концерты будут идти с 15:00 до 19:00;

акция «Окна России». Ямальцам предлагают украсить окна своих квартир рисунками, плакатами и трафаретами в честь праздника. Результат можно сфотографировать и выложить в соцсети со специальным «ямальским» хештегом #ОкнаРоссии89;

шествие волонтеров с флагом России, которое можно будет понаблюдать из квартир. По центральным улицам Салехарда и Ноябрьска пронесут большой триколор, размер которого пока не раскрывается.

Для жителей ЯНАО также запустили интерактивные флешмобы в социальных сетях. Не отходя от компьютера или телефона, ямальцы смогут:

присоединиться к акции «Вкус России». В рамках проекта жители округа снимают онлайн-рецепты традиционных блюд Ямала. Например, паштет из оленьих мозгов или сугудай из филе мускуна. Жителям региона предлагают попробовать приготовить блюда самим или поделиться своим рецептом;

пройти квест «Уголки России», викторину «С любовью и верой в Россию» или челлендж «Русские рифмы» от библиотек Нового Уренгоя. В челлендже, например, ямальцам нужно прочесть отрывки из произведений классиков и выложить в соцсети с одноименным хештегом #РусскиеРифмы;

поучаствовать в акции «Сердечная благодарность», где участники вырезают из бумаги и печатают сердца в цветах триколора, фотографируются с ними, поздравляют страну и всех ее граждан с Днем России;

попробовать силы в конкурсе детских семейных рисунков «Мы — это Россия. Наши традиции». Для участия необходимо нарисовать всей семьей рисунок о своей семейной традиции или о праздновании 12 июня.

Активный отдых на природе разрешен в ЯНАО с соблюдением санитарных норм. Жители ямальских городов и поселений могут отправиться на прогулку или выехать на охоту, которая разрешена для людей, постоянно проживающих в округе.

Несмотря на то, что власти ЯНАО не стали вводить дополнительные запреты и ограничения на время праздника, в Новом Уренгое все же ужесточили правила на День России. 12 июня в городе будет запрещена продажа спиртного. Администрация города ограничила торговлю алкоголем с 10:00 до 22:00.