В Челябинской области двухлетний малыш утонул в выгребной яме

Степень вины родителей выяснят следователи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Кыштыме (Челябинская область) двухлетний малыш утонул в выгребной яме. Об этом сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Дежурная смена Кыштымского отряда областной службы выезжали в один из домов в частном секторе, где в открытую и неогороженную выгребную яму упал ребенок 2017 года рождения. Родители находились в нескольких метрах от малыша, но помочь ему не смогли, — пояснили URA.RU в пресс-службе ПСС. — Спасатели извлекли тело мальчика и передали его полиции».

Вслед за полицейскими на место трагедии приехали сотрудники СКР и прокуратуры. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ребенок погиб в двух шагах от родителей Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области