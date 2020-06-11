10 июня 2020

В Челябинской области двухлетний малыш утонул в выгребной яме

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер в Екатеринбурге, ребенок, башня исеть, педофилия, педофил
Степень вины родителей выяснят следователи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Кыштыме (Челябинская область) двухлетний малыш утонул в выгребной яме. Об этом сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Дежурная смена Кыштымского отряда областной службы выезжали в один из домов в частном секторе, где в открытую и неогороженную выгребную яму упал ребенок 2017 года рождения. Родители находились в нескольких метрах от малыша, но помочь ему не смогли, — пояснили URA.RU в пресс-службе ПСС. — Спасатели извлекли тело мальчика и передали его полиции».

Вслед за полицейскими на место трагедии приехали сотрудники СКР и прокуратуры. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ребенок погиб в двух шагах от родителей
Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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