Американист: грозят ли в реальности РФ «самые жесткие санкции»

Республиканцы предложили ужесточит санкции против России, Ирана и Китая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Предложение американских конгрессменов-консерваторов о введении «самых жестких санкций, которые когда-либо принимались» в первую очередь направлены против Китая. В разговоре с URA.RU американист, политолог Малек Дудаков высказал мнение, что противостояние с Россией в США ушло на второй план.

Напомним, что республиканцы Палаты представителей конгресса США предложили ужесточить санкции против России, Ирана и Китая. Комментируя эту информацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков завил, что подобные действия незаконны. Он также выразил надежду, что предложения республиканцев не будут реализованы, передает RT.

По словам Дудакова, в США расценивают Китай, как угрозу номер один. «Тематики России и Ирана отошли на второй план. Очевидно, что самым главным оппонентом США является Китай. И, безусловно, нужно рассматривать этот законопроект, как ориентированный против Китая. Россия и Иран уже давно находятся под санкциями и не являются приоритетом внешней политики для администрации Белого дома», — объяснил URA.RU политолог.

Президент США Дональд Трамп, как политик от республиканской партии, хочет заработать очков на этой инициативе в преддверии выборов на пост главы государства. «В целом для республиканской партии, которая идет на выборы совместными усилиями с Трампом, хотят показать, что демократы выступают слишком слабо в отношении Китая — главного противника Америки, как они это теперь понимают», — заключил Дудаков.

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