США назвали РФ «спонсором терроризма» и хотят ужесточить санкции

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее США подготовили новые санкции против российско-европейского газопровода «Северного потока — 2». Согласно законопроекту, американцы хотят «уточнить и расширить» действующие запреты. Речь идет о санкциях в отношении предприятий, которые предоставляют «услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования», к работающим над трубопроводом судам, а также к ряду компаний.

В документе также «содержится призыв к разработке стратегии общения напрямую с российским народом и поддержки его устремлений к демократии и правам человека». Предложенные инициативы носят рекомендательный характер и не являются внесенным в Конгресс законопроектом.

«Законодатели предлагают ввести пакет антироссийских санкций, который будет включать ограничения в отношении российских нефтегазовых проектов, российского суверенного долга, „подконтрольных России лиц“ в других странах и признание РФ — спонсором терроризма», — передает ТАСС.

Американцам следует ввести против России, Ирана и Китая жесткие санкции, которые еще никогда не предлагались ранее. Об этом говорится в 120-страничном докладе «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», опубликованном Республиканским исследовательским комитетом, в который входят около 150 конгрессменов-консерваторов.

Американцы считают, что санкции должны распространяться на РФ, Иран и Китай Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно