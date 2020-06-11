10 июня 2020

США назвали РФ «спонсором терроризма» и хотят ужесточить санкции

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, сша, флаг сша, флаг
Американцы считают, что санкции должны распространяться на РФ, Иран и Китай Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Американцам следует ввести против России, Ирана и Китая жесткие санкции, которые еще никогда не предлагались ранее. Об этом говорится в 120-страничном докладе «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», опубликованном Республиканским исследовательским комитетом, в который входят около 150 конгрессменов-консерваторов.

«Законодатели предлагают ввести пакет антироссийских санкций, который будет включать ограничения в отношении российских нефтегазовых проектов, российского суверенного долга, „подконтрольных России лиц“ в других странах и признание РФ — спонсором терроризма», — передает ТАСС.

В документе также «содержится призыв к разработке стратегии общения напрямую с российским народом и поддержки его устремлений к демократии и правам человека». Предложенные инициативы носят рекомендательный характер и не являются внесенным в Конгресс законопроектом.

Ранее США подготовили новые санкции против российско-европейского газопровода «Северного потока — 2». Согласно законопроекту, американцы хотят «уточнить и расширить» действующие запреты. Речь идет о санкциях в отношении предприятий, которые предоставляют «услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования», к работающим над трубопроводом судам, а также к ряду компаний.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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