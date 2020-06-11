В ЯНАО продлили режим повышенной готовности

Карантин в ЯНАО продлили до 21 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО. Там отметили, что требования по соблюдению ограничительных мер не изменились.

«Все жители округа должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в помещениях, общественном транспорте. Организации, деятельность которых разрешена в сегодняшних условиях, работают с соблюдением повышенных мер предосторожности. Для граждан с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет также сохранились прежние условия», — указано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе губренатора, Ямал продолжает увеличивать охват населения тестированием. На сегодняшний день там проведено почти 160 тысяч тестов на коронавирус.

Ранее агентство писало о том, что больные коронавирусом жители ЯНАО массово заражают родственников. За последние сутки заболевание подтвердилось у 77 жителей округа. Всего с начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 2964 ямальцев.