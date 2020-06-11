10 июня 2020

В ЯНАО продлили режим повышенной готовности

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят пятый день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, полиция, проверка документов, масочный режим, полицейский в маске, профилактика нарушений
Карантин в ЯНАО продлили до 21 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО. Там отметили, что требования по соблюдению ограничительных мер не изменились.

«Все жители округа должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в помещениях, общественном транспорте. Организации, деятельность которых разрешена в сегодняшних условиях, работают с соблюдением повышенных мер предосторожности. Для граждан с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет также сохранились прежние условия», — указано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе губренатора, Ямал продолжает увеличивать охват населения тестированием. На сегодняшний день там проведено почти 160 тысяч тестов на коронавирус.

Ранее агентство писало о том, что больные коронавирусом жители ЯНАО массово заражают родственников. За последние сутки заболевание подтвердилось у 77 жителей округа. Всего с начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 2964 ямальцев.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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