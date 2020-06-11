Больные коронавирусом жители ЯНАО массово заражают родственников

В округе подтверждено 2964 случая коронавируса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки коронавирус подтвердили у 77 человек, из них 71 — жители городов и поселений. Во всех случаях инфекцию выявили в домашних очагах у людей, общавшихся с заболевшим родственником. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«Во всех населенных пунктах новые заболевшие выявляются в небольших домашних очагах. С каждым из них проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, контактных обследуют и отправляют на самоизоляцию», — рассказала глава оперштаба Татьяна Бучкова. Больше всего заболевших в Новом Уренгое — 35 человек. В Салехарде заразились 15 горожан, в Губкинском — восемь, в Надыме — семь. На Ноябрьск пришлось три случая, на Лабытнанги — два, один заболевший в Тарко-Сале.

На производствах и месторождениях Ямала подтверждено шесть случаев. Коронавирус нашли у работников на промыслах Ямальского (два) и Тазовского (один) районов. Еще три человека заразились на предприятиях в окрестностях Нового Уренгоя.

Из 77 заболевших 58 человек переносили COVID-19 без симптомов. Суммарное число заболевших коронавирусом в ЯНАО выросло до 2964. В стационарах лечатся 419 пациентов. 13 человек пребывают в тяжелом, два — в крайне тяжелом состоянии. Пять ямальцев подключены к аппаратам ИВЛ. Полностью вылечились от коронавируса 1485 жителей округа. 13 пациентов скончались.