Джигурда предположил, как в кровь Ефремова попали наркотики

Джигурда останется «общественным адвокатом великолепного артиста» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Наркотики могли подсыпать в алкоголь устроившему ДТП Михаилу Ефремову, когда он был в баре. Такую версию высказал актер Никита Джигурда в своем аккаунте Instagram.

«Я не исключаю, что Мише могли подсыпать в алкоголь наркотические препараты! Тем паче, что записи с камер наблюдения в баре, где выпивал смелый, не боящийся остро смеяться над Кремлем Ефремов, оказались вытерты», — написал актер.

Джигурда добавил, что его самого «траванули» в 2014 году на одном из центральных каналов ТВ. По его информации, это случилось после того, как актер написал и выложил в соцсети цикл стихов «Оды тирану». По мнению Джигурды, российские власти нанесли огромный и материальный, и психологический ущерб гражданам страны, заточив их под домашний арест из-за распространения COVID-19. «Жизнерадостный, суперталантливый Миша Ефремов, будучи артистом тонкой душевной организации, зная о лохотронной эпидемии COVID-19, испытывал огромные стрессы от этого тотального лохотрона!», — считает Джигурда.

Актер подчеркнул, что несмотря на обвинения в адрес Ефремова, он останется «общественным адвокатом великолепного артиста, которого постигла трагедия»!

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице. Актера отправили под домашний арест, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Прокуратура выяснила, что во время аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Друг Ефремова актер Иван Охлобыстин призвал россиян пересмотреть отношение к нормам общественной морали. Он пояснил, что они заключаются в сострадании к человеческой жизни. При этом Охлобыстин назвал Ефремова «заблудшей овцой» и «пьяным бараном, несущимся напролом».

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