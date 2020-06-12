США предрекли участь СССР

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что США «посыпались» из-за последних событий в стране. Об этом, по мнению Пушкова, говорит ситуация в Сирии и Афганистане, катастрофа с COVID-19 внутри самих США, неспособность помочь европейским союзникам в пик пандемии, «истеричные, но невнятные» обвинения в адрес Китая, а также расовый бунт и внутренний раскол.

«Действиями в обход Конгресса, давлением на правосудие и армию Трамп уничтожает сложившуюся систему сдержек и противовесов», — считает обозреватель Le Figaro. Однако это не лишает американского лидера шансов на переизбрание в этом году.

Вместе с тем страна оказалась охвачена расовыми протестами и беспорядками из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, напоминающими события 1968 года после убийства правозащитника Мартина Лютера Кинга. При этом, по мнению Бавре, популизм Трампа и желание подавлять демонстрантов при помощи армии ввергают страну в хаос.

По мнению французского журналиста, сейчас США переживают несколько кризисов одновременно. Пандемия коронавируса не только унесла жизни более ста тысяч человек, но и повлекла рецессию исторических масштабов: за три месяца безработными стали 45 млн человек, а ВВП в 2020 году может упасть на 6,5%, уточняет News.ru .

Из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа США ожидает участь СССР, который распался 30 лет назад. Такое мнение выразил обозреватель Le Figaro Николя Бавре, заявив, что Трамп ввергает США в атмосферу гражданской войны.

По мнению французского журналиста, сейчас США переживают несколько кризисов одновременно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно