Украина атаковала два российских региона 15 дронами
23 октября 2025 в 18:40
В период с 12:00 до 16:00 по московскому времени системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников в небе над Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщили Министерстве обороны Российской Федерации. Ранее ведомство отмечало, что за последние сутки было уничтожено почти 300 вражеских дронов.
