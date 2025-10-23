Украина атаковала два российских региона 15 дронами

В период с 12:00 до 16:00 по московскому времени системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников в небе над Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщили Министерстве обороны Российской Федерации. Ранее ведомство отмечало, что за последние сутки было уничтожено почти 300 вражеских дронов.