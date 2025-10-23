Зеленский начал выпрашивать «Томагавки» в обход Трампа

Зеленский попросил у Европы ракеты «Томагавк» для ударов по России Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о ведении переговоров с европейскими странами о поставках крылатых ракет «Томагавк» для ВСУ без участия американского лидера Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на заседании Европейского совета.

«Дальнобойное оружие есть не только в США — оно также есть в некоторых европейских странах, в частности, „Томагавки“. Мы уже говорим со странами, которые могут помочь», — сообщил Зеленский, передает интернет-газета «Страна».

Для реализации таких поставок требуется согласие Соединенных Штатов, поскольку «Томагавки» являются американским вооружением. Однако, как отмечают источники, президент США Дональд Трамп ранее отложил вопрос передачи этих ракет Украине, демонстрируя осторожную позицию. При этом «Томагавки» — дефицитное оружие, писала El Pais. Ракеты невозможно запустить без специалистов из США, которых нет на Украине.

Дональд Трамп принял решение не передавать Украине крылатые ракеты дальнего радиуса действия «Томагавк», несмотря на соответствующие обращения Владимира Зеленского, прозвучавшие в ходе его визита в Вашингтон. Как отмечает издание, американская администрация объясняет данный шаг опасениями по поводу возможного обострения противостояния между США и Россией.