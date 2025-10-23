Россия выиграла первую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике
23 октября 2025 в 18:42
Фото: © URA.RU
Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова одержала победу в многоборье и принесла сборной России первую награду на чемпионате мира по спортивной гимнастике с 2021 года. Мировое первенство проходит в Джакарте и завершится 25 октября. Для российских спортсменов этот чемпионат стал первым за последние четыре года.
