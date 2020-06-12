Коронавирус добрался до семьи Зеленского

Елена Зеленская заразилась COVID-19 Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась новым коронавирусом. Она заявила, что находится на амбулаторном лечении.

«Сегодня получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданные новости. Особенно учитывая, что я и моя семья продолжаем соблюдать все правила», — написала жена Зеленского в своем Facebook. Она отметила, что чувствует себя хорошо. По ее словам, она изолировалась от членов своей семьи. У ее супруга и детей результаты теста оказались отрицательными, подчеркнула жена президента Украины.

Ранее Владимир Зеленский нарушил режим самоизоляции, который действует в Украине, посетив кафе. Главу государства заметили в одном из заведений города Хмельницкий, пишет агентство Nation News. Позднее он заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, «что это не чума», передает телеканал 360.

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