Нефтяной резервуар объемом пять тысяч куб. м. загорелся в Нижневартовске (ХМАО). Есть двое пострадавших. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Загорелись остатки нефтепродуктов. Причины пока неизвестны. Площадь пожара, по последним данным, порядка 700 квадратных метров. Центр медицины катастроф дает информацию, что двое пострадали. Они в Нижневартовской областной больнице», — сообщили в пресс-службе.
Несмотря на большую площадь возгорания, огонь не проник за пределы системы заградительных сооружений. Огонь на земле уже потушен. Сейчас спасатели ликвидирует возгорание в самом резервуаре. В тушении принимало участие 11 машин и 48 человек.
Обновлено 20:38
«Ликвидировано возгорание незначительных остатков нефтепродукта на резервуаре, который находился на плановом ремонте. Выход остатков нефтепродукта отсутствует, угрозы окружающей среде нет. Пострадавшим сотрудникам, находившимся в момент возгорания рядом с объектом, оказывается вся необходимая медицинская помощь. На предприятии создан оперативный штаб для выяснения причин случившегося», — сообщили URA.RU в ООО «Нижневартовское Нефтеперерабатывающее объединение».
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