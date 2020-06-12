11 июня 2020
10 июня 2020

В ХМАО загорелся нефтяной резервуар. Есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, пожарные, чс
Соседние объекты не пострадали (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нефтяной резервуар объемом пять тысяч куб. м. загорелся в Нижневартовске (ХМАО). Есть двое пострадавших. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Загорелись остатки нефтепродуктов. Причины пока неизвестны. Площадь пожара, по последним данным, порядка 700 квадратных метров. Центр медицины катастроф дает информацию, что двое пострадали. Они в Нижневартовской областной больнице», — сообщили в пресс-службе.

Несмотря на большую площадь возгорания, огонь не проник за пределы системы заградительных сооружений. Огонь на земле уже потушен. Сейчас спасатели ликвидирует возгорание в самом резервуаре. В тушении принимало участие 11 машин и 48 человек.

Обновлено 20:38

«Ликвидировано возгорание незначительных остатков нефтепродукта на резервуаре, который находился на плановом ремонте. Выход остатков нефтепродукта отсутствует, угрозы окружающей среде нет. Пострадавшим сотрудникам, находившимся в момент возгорания рядом с объектом, оказывается вся необходимая медицинская помощь. На предприятии создан оперативный штаб для выяснения причин случившегося», — сообщили URA.RU в ООО «Нижневартовское Нефтеперерабатывающее объединение».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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