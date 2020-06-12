Инфекционист: россиянам можно и нужно идти в гости или на шашлыки

Инфекционист считает, что россиянам стоит выезжать на шашлыки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россиянам можно ходить в гости и ездить на шашлыки после отмены режима самоизоляции. Такое мнение озвучил профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров.

«Я с самого начала говорил ориентироваться не на различные точки зрения, а на данные Роспотребнадзора. <…>. К моей великой радости, за всё это время ни разу эпидемический порог не был превышен. Постоянно ведомство говорит, что в стране сохраняется нормальная эпидемическая обстановка», — сказал профессор в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Гундарова, людям нужно выходить на улицу, потому что солнце положительно влияет на здоровье — увеличивает производство витамина D, который укрепляет иммунитет. «Я считаю, что можно и нужно идти в гости, нужно в лес, нужно идти на шашлыки. Я бы пошёл в гости и принял к себе тоже гостей», — заключил собеседник радиостанции.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от походов в гости, поскольку вирус можно принести в дом даже на одежде.

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