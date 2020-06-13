Обнаружена новая угроза коронавируса для организма человека

Болезнь COVID-19 поражает не только органы дыхания, но и представляет угрозу всей нервной системе. к такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета США, которые составили перечень неврологических симптомов у зараженных людей.
«Около половины госпитализированных пациентов имеют неврологические проявления COVID-19, которые включают головную боль, головокружение, снижение бдительности, трудности с концентрацией внимания, расстройства обоняния и вкуса, судороги, инсульты, слабость и мышечные боли», — приводит РИА «Новости» выдержку из пресс-релиза университета.
Авторы исследования утверждают, что коронавирус может поражать всю нервную систему, включая мозг (головной и спинной), нервы и мышцы, что в конечном итоге может привести к разным неблагоприятным последствиям — воспалениям, дисфункциям, инфекциям. «Об этом важно знать широкой общественности и врачам, потому что инфекция SARS-CoV-2 может первоначально иметь неврологические симптомы, прежде чем возникнут лихорадка, кашель или проблемы с дыханием», — говорит автор статьи, опубликованной в журнале Annals of Neurology, профессор неврологии Игорь Коральник.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.