В США призвали к новым санкциям против бизнесмена Пригожина

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Москва, в свою очередь, неоднократно отвергала обвинения Вашингтона в попытках как-либо повлиять на ход выборов президента Соединенных Штатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркивала, что США ничего не добьются методом санкционного давления, кроме ухудшения отношений между двумя странами.

В начале 2018 года Минюст США обвинил Евгения Пригожина и сотрудников «Агентства интернет-исследований» во вмешательстве в выборы американского президента, которые состоялись еще в 2016-м. В марте этого года суд Вашингтона прекратил процесс. Прокуратура пришла к выводу, что дальнейшее производство «не служит ни интересам правосудия, ни интересам национальной безопасности», так как компания «Конкорд», принадлежащая бизнесмену, не присутствует в США, поэтому не сможет понести наказание в случае обвинительного приговора.

«Мы должны ввести дополнительные санкции против Пригожина и инструментов, которые он продолжает использовать для подрыва американских интересов, а также работать с нашими партнерами в Евросоюзе, чтобы побудить их предпринять аналогичные шаги», — приводит ТАСС слова Энгела.

Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Эллиот Энгель внес в Конгресс резолюцию с призывом ужесточить санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщила пресс-служба комитета, который возглавляет политик.

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